Hız Sınırına Uymak Tasarruf Sağlıyor

Minnesota Üniversitesi araştırmacıları, ABD genelinde 120 milyon araç yolculuğunu analiz ederek hız yapmanın yakıt ve emisyonlar üzerindeki etkisini inceledi. Çalışmaya göre, sürücüler hız sınırına uyduğunda günde ortalama 22 milyon dolar ve 57 bin metrik ton karbondioksit tasarrufu sağlanabilir.

Araştırma, sürücülerin hız yaparak zamandan tasarruf ettiği inancını da çürütüyor: Ortalama 46 kilometrelik günlük sürüşte hız sınırına uymak yalnızca 54 saniye daha uzun sürüyor. Çalışma ayrıca elektrikli araçlar için de hız düşürmenin faydalı olduğunu belirtiyor.