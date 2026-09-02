Honda, Çinli elektrikli araç üreticilerinin rekabetiyle mücadelede tedarikçilerine yüzde 30 maliyet kesintisi hedefiyle 9 - Son Dakika
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Honda, Çinli elektrikli araç üreticilerinin rekabetiyle mücadelede tedarikçilerine yüzde 30 maliyet kesintisi hedefiyle 9

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Japonya merkezli otomobil üreticisi Honda, önümüzdeki dört yıl içinde 9 milyar dolardan fazla maliyet kesintisi yapmayı hedefliyor ve tedarikçilerine fiyatlarını büyük ölçüde düşürmeleri talimatını verdi. Şirket, preslenmiş ve dövülmüş parçalar, elektrikli parçalar ve yazılım tanımlı araç parçalarında yüzde 30 maliyet azaltma hedefi belirledi.

Japonya merkezli Honda, önümüzdeki dört yıl içinde 9 milyar dolardan fazla maliyet kesintisi yapmayı hedefliyor ve tedarikçilerine fiyatlarını büyük ölçüde düşürmeleri talimatını verdi. Bu plan, Çinli elektrikli araç üreticilerinin (BYD gibi) Güneydoğu Asya, Latin Amerika ve Avrupa'da pazar payı kazanmasıyla Japon otomotiv endüstrisinin karşı karşıya kaldığı yoğun rekabetle başa çıkma çabalarının en çarpıcı örneklerinden biri olarak gösteriliyor.

Honda, elektrikli araçla ilgili kayıpların toplamda 12 milyar dolardan fazla olacağını bekliyor ve hibrit araçlara odaklanıyor. İç belge ve kaynaklara göre şirket, 2030 yılına kadar 1.5 trilyon yen (9.4 milyar dolar) tasarruf etmeyi amaçlıyor. Tedarikçilerle yapılan toplantıda, preslenmiş ve dövülmüş parçalar, elektrikli parçalar ve yazılım tanımlı araç parçalarında yüzde 30 maliyet azaltma hedefi belirlendi.

Honda ayrıca tedarikçilerinin mümkün olduğunca Çin yapımı bileşenler kullanmasını istiyor. Ancak bu hedeflerin "oldukça büyük" olduğu ve başarılabilirliğinin net olmadığı belirtiliyor. Öte yandan Honda, Nissan ile birlikte yazılım tanımlı araçlar için standart elektronik kontrol üniteleri geliştireceğini açıkladı.

Kaynak: Haber Merkezi

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Son Dakika Otomobil Honda, Çinli elektrikli araç üreticilerinin rekabetiyle mücadelede tedarikçilerine yüzde 30 maliyet kesintisi hedefiyle 9 - Son Dakika

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SON DAKİKA: Honda, Çinli elektrikli araç üreticilerinin rekabetiyle mücadelede tedarikçilerine yüzde 30 maliyet kesintisi hedefiyle 9 - Son Dakika
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