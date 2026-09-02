Hyundai IONIQ 6'nın Advance versiyonu üst ÖTV dilimine girdi - Son Dakika
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Hyundai IONIQ 6'nın Advance versiyonu üst ÖTV dilimine girdi

Hyundai IONIQ 6\'nın Advance versiyonu üst ÖTV dilimine girdi
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Hyundai'nin elektrikli modeli IONIQ 6'nın Advance versiyonu, lansman kampanyasının bitmesiyle yüzde 55'lik ÖTV dilimine girdi ve fiyatı 2 milyon 482 bin TL'den 3 milyon 225 bin TL'ye çıktı. Bu artış, araca 743 bin TL zam olarak yansıdı ve elektrikli araç almayı planlayan tüketicilerin maliyetini artırdı.

Hyundai'nin tamamen elektrikli modeli IONIQ 6, Türkiye'deki fiyatını artırdı. Otomobil Gazetecisi Emre Özpeynirci'nin aktardığı bilgiye göre, lansman kampanyasının sona ermesinin ardından yapılan fiyat güncellemesiyle Advance versiyonu yüzde 25'lik ÖTV diliminden yüzde 55'lik dilime yükseldi.

Bu vergi dilimi değişikliği, aracın başlangıç fiyatını 2 milyon 482 bin TL'den 3 milyon 225 bin TL seviyesine çıkardı. Birkaç haftalık süreçte gerçekleşen bu artış, etikete 743 bin TL (yaklaşık yüzde 30) zam olarak yansıdı.

Makyajlı IONIQ 6, Bluelink bağlantı desteğiyle satışa sunulmuştu. Araç 800 voltluk mimari altyapı üzerine inşa ediliyor. Advance donanım paketi 125 kW, Progressive donanım paketi ise 160 kW maksimum güç sunuyor; her iki versiyonda da 350 Nm tork bulunuyor. 0'dan 100 km/s hıza ulaşma süresi Advance'de 8,3 saniye, Progressive'de 7,4 saniye. Menziller sırasıyla 521 km ve 680 km olarak açıklandı.

Progressive versiyonunun lansman fiyatı 3 milyon 725 bin TL olarak belirlenmişti. Ancak kampanyanın bitmesiyle fiyatlar güncellendi ve Advance versiyonu üst vergi dilimine girdi. Bu gelişme, elektrikli araç almayı planlayan tüketiciler için maliyetlerin arttığı bir dönemde yaşanıyor. Hyundai'nin fiyat politikasının pazardaki rekabeti ve tüketici tercihlerini etkilemesi bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Otomobil, Hyundai, Ekonomi, Zam, ÖTV, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Hyundai IONIQ 6'nın Advance versiyonu üst ÖTV dilimine girdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hyundai IONIQ 6'nın Advance versiyonu üst ÖTV dilimine girdi - Son Dakika
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