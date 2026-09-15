IAA Transportation 2026 Hannover\'de elektrikli ticari araçları ağırlıyor

Hannover'deki IAA Transportation 2026, elektrikli kamyon ve ticari araçların tanıtımına sahne oluyor. VW'den Tesla'ya, Mercedes'ten Volvo ve Ford'a kadar birçok üretici elektrikli geleceğe hazırlanıyor.

Fuarda Çinli markaların agresif çıkışı dikkat çekiyor. Ancak teknolojideki hızlı gelişme, pazarın hızına yetişemiyor.