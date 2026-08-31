İkinci El Araç Pazarında Yenilikler Yolda

Türkiye'nin yaklaşık 10 milyon adetlik ikinci el araç pazarında sektörün geleceği yeniden tartışmaya açıldı. İlan platformlarının rolü ve fiyatlar üzerindeki etkisi gündemdeki yerini korurken, satış süreçlerine yönelik yeni düzenlemeler yapılması bekleniyor.

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Başkanı Aydın Erkoç, sektörde yaşanan dönüşümü ve sektörün beklentilerini Habertürk'e değerlendirdi. Erkoç'un açıklamaları, ikinci el piyasasının geleceğine ilişkin önemli ipuçları veriyor.