İkinci El Araç Satışları 5 Milyon Adedi Aştı - Son Dakika
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İkinci El Araç Satışları 5 Milyon Adedi Aştı

İkinci El Araç Satışları 5 Milyon Adedi Aştı
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2026'nın ilk 7 ayında ikinci el araç satışları yüzde 2,7 geriledi, pazar normalleşiyor.

İkinci el binek ve hafif ticari araç pazarı, 2026 yılının Ocak-Temmuz döneminde 5 milyon adedin üzerine çıktı. İlk 7 ayda toplam satışlar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,7 gerileyerek 5 milyon 35 bin 390 adet oldu. Temmuzda satışlar yıllık bazda yüzde 12,8 düşüşle 732 bin 594 adet olarak gerçekleşti.

Sektör temsilcileri, bu gerilemenin talep kaybı olmadığını, geçmiş yüksek hacimlerin ardından piyasanın normalleştiğini belirtiyor. Yüksek faiz ve krediye erişimdeki zorluklar, tüketicileri tasarruf finansmanı gibi alternatif modellere yönlendiriyor. Bugün ikinci el pazarında satılan her 4 araçtan biri bu yöntemle alınıyor.

İkinci el fiyatlarında kısa vadede ciddi bir artış beklenmiyor. Döviz kuru, enflasyon ve sıfır araç kampanyaları belirleyici olacak. Özellikle yıl sonunda markaların satış hedefleri için yapacağı kampanyaların fiyat artışlarını sınırlaması öngörülüyor.

Sektör, yıl sonu için 8,5 milyon ila 9 milyon adet satış hacmi öngörüyor. İlk 7 ayda 5 milyonun aşılması, piyasadaki hareketliliğin devam edeceğine işaret ederken, tüketiciler finansman maliyetlerini daha fazla dikkate alıyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Otomobil, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Otomobil İkinci El Araç Satışları 5 Milyon Adedi Aştı - Son Dakika

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