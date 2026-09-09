İkinci El Elektrikli Araç Fiyatları Üçüncü Ay Artmaya Devam Ediyor

Kullanılmış elektrikli araç fiyatları için çalkantılı geçen birkaç yılın ardından pazar şimdi farklı bir yöne ilerliyor. Daha fazla alıcının elektriğe geçmesiyle birlikte bazı ikinci el EV'lerin fiyatları keskin şekilde artıyor.

Autotrader verilerine göre, üç ila beş yaş arasındaki elektrikli araçlarda en büyük artış yaşandı. Ağustos'ta bu araçların ortalama satış fiyatı yıllık bazda yüzde 9,4 artışla 20.351 sterline çıktı. İkinci el EV pazarının genelinde ise fiyatlar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,8 arttı ve bu, üst üste üçüncü ay gerçekleşen yıllık büyüme oldu.

Bu durum, ikinci el EV değerlerinin düştüğü birkaç yılın ardından önemli bir değişimi gösteriyor. Daha yüksek fiyatlar ikinci el elektrikli araç almak isteyenler için iyi haber olmasa da, güçlü bir ikinci el pazarı, sıfır araç satın alma veya kiralama maliyetlerini de etkileyebilir. Finans veya kiralama sözleşmesinin sonunda aracın beklenen değeri aylık ödemeleri belirlediğinden, elektrikli araçların üç ya da dört yaşındayken daha değerli olacağı öngörülürse sözleşme süresince karşılanması gereken tutar düşer ve aylık ödemeler daha uygun hale gelebilir.

Modeller arasında Renault Zoe'nun fiyatları yıllık bazda yüzde 11,9 artarken, onu yüzde 10,5 ile Skoda Enyaq, yüzde 10,4 ile MG5 ve yüzde 10,3 ile Kia Niro takip etti. İkinci el elektrikli araçlara olan talep de artıyor; Ağustos'ta araçlar ortalama 27 günde satılırken, üç ila beş yaş arasındaki daha eski EV'ler 26 günde alıcı buldu.

EV Experts kurucusu Martin Miller, "EV satın alma ile satma arasındaki sürenin 30 günün altına düştüğünü gördük. Bu, talebin nereye gittiğinin açık bir göstergesi" dedi. Octopus Electric Vehicles CEO'su Gurjeet Grewal ise "Güçlü bir ikinci el pazarı, daha ucuz EV'ler demek ve sürücüler için büyük bir kazanç. Geçen yıl ikinci el EV'lere olan talep yüzde 150 arttı" ifadelerini kullandı. Ancak sektör liderleri temkinli olunması gerektiğini de vurguluyor. BVRLA genel müdürü Toby Poston, "Tüketici talebi cesaret verici, ancak ikinci el EV pazarı yıllarca süren fiyat baskısının ardından henüz ayaklarını buluyor" dedi. New AutoMotive genel müdürü Ben Nelmes ise "Daha düşük işletme maliyetleri, iyileşen altyapı ve genişleyen araç seçeneği sayesinde EV'ler giderek daha fazla hane için bariz bir seçenek haline geliyor" diye konuştu.