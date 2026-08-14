İkinci El Otomobil Piyasasında Durgunluk

İkinci el otomobil piyasasında uzun süredir beklenen hareketlilik bir türlü başlamıyor. Bankaların kredi musluklarını sıkı sıkıya kapatması ve yüksek faizler, otomobil alımını durma noktasına getirdi. Krediye erişemeyen vatandaş piyasadan çekilirken, elinde nakdi olanlar da parayı otomobile bağlamak yerine mevduat ve altına yöneliyor.

Eskiden yatırım aracı olarak görülen otomobil, artan maliyetlerle birlikte ciddi bir gider kalemine dönüştü. İkinci el otomobilde ortalama fiyat 1 milyon 169 bin liraya ulaşsa da reel fiyatlar yıllık bazda yüzde 8,6 düştü. Satışlar yılın ilk yarısında yüzde 8,1 gerilerken, araçların ilanda bekleme süresi 40 güne kadar uzadı. Alıcı fiyatların daha da düşmesini beklerken, satıcı zararına araç vermek istemiyor.

En büyük kayıp, 1,5 milyon lira ve üzerindeki lüks araç grubunda yaşanıyor. Kredi olmadan bu rakamlara çıkmak zor olduğu için pahalı araçların satılması aylar sürüyor. Öte yandan, 400 bin ila 800 bin lira bandındaki araçlar görece daha hızlı el değiştiriyor. Renault Clio, Fiat Egea, Volkswagen Polo ve Toyota Corolla gibi modeller piyasada en hızlı satan araçlar.

İkitelli Oto Galericiler Sitesi esnafı Mehmet Yılmaz, piyasada sadece ihtiyacı olanın alım yaptığını belirterek, nakit sahiplerinin mevduat ve altını tercih ettiğini, sıfır araç kampanyalarının da ikinci eli zorladığını söylüyor. Durgunluğun en belirgin kurtarıcısı ise takas işlemleri oldu. Ayrıca yılın ilk yarısında dizel araç satışları düşerken, elektrikli otomobil satışları yüzde 80, hibrit satışları ise yüzde 33 arttı.

Bağcılar esnafı Serkan Biçer, kısa vadede büyük bir hareketlilik beklemediğini, faiz indirimlerinin sonbaharda ertelenen talebi piyasaya döndürebileceğini ancak asıl açılmanın 2026 sonu ve 2027 başında gerçekleşebileceğini ifade ediyor. Vatandaşın önündeki en büyük engel finansman; kredi maliyetleri düşmeden piyasanın eski hızına dönmesi imkansız görünüyor.