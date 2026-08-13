İkinci El Otomobilde Dikkat Edilmesi Gerekenler - Son Dakika
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İkinci El Otomobilde Dikkat Edilmesi Gerekenler

İkinci El Otomobilde Dikkat Edilmesi Gerekenler
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Kronik sorunları olan motor ve şanzımanlarla ilgili bilgi vererek alıcıları bilgilendiriyor.

İkinci el otomobil alırken uygun fiyat, düşük kilometre ve yüksek donanım ilk bakışta cazip gelebilir. Ancak bazı modeller, belirli motor ve şanzıman seçenekleriyle yıllar içinde aynı sorunlarla anılmaya başlandı. Bir modelin kronik bir sorunu olması, yoldaki her örneğinin mutlaka arızalanacağı anlamına gelmiyor; üretim yılı, motor-şanzıman kombinasyonu, bakım geçmişi ve kullanım şekli sonucu değiştirebilir.

PSA Grubu'nun 1.2 PureTech motoru, yağ içinde çalışan triger kayışı nedeniyle özellikle eski nesillerde sorunlara yol açtı. Kayış bozulduğunda parçacıklar yağ sistemine karışıp dolaşımı olumsuz etkileyebiliyor. Ford'un 1.0 EcoBoost'u da benzer riskler taşıyor; eski nesillerdeki yağ içinde çalışan triger kayışı, zamanla parçacıkların yağlama sistemine zarar vermesine ve pahalı motor arızalarına zemin hazırlayabiliyor.

Volkswagen Grubu'nda özellikle DQ200 kodlu 7 ileri kuru kavramalı DSG, kavrama aşınması ve mekatronik ünitesi sorunlarıyla biliniyor. Yoğun şehir trafiğindeki dur-kalk kullanımı bu sorunları artırabiliyor. Ford'un PowerShift şanzımanı da özellikle Fiesta ve Focus'taki DPS6 kuru çift kavramalı versiyonuyla kavrama ve kontrol sistemi problemleri nedeniyle kötü bir şöhrete sahip.

Opel Astra J ve Insignia'daki M32 manuel şanzıman, rulman aşınmasıyla öne çıkıyor. Uğultu ve vites kolunda hareket gibi belirtiler ilerleyebiliyor; erken müdahale edilmezse şanzımanın diğer parçaları da zarar görebiliyor. BMW 1 ve 3 Serisi'ndeki N47 dizel motorda ise zamanlama zinciri sorunu dikkat çekiyor; zincirin arka tarafta olması değişim maliyetini artırıyor.

Range Rover Evoque ve Land Rover Discovery Sport gibi modeller, yaşlandıkça elektronik sistemler, süspansiyon ve motor bileşenleri gibi farklı noktalarda masraf çıkarabiliyor. İkinci el fiyatları düşse de parça ve işçilik maliyetleri premium sınıf seviyesinde kalmaya devam ediyor. Bakım geçmişi belirsiz ve masraf ertelenmiş örnekler ciddi risk taşıyor.

Bu modellerin birçoğunun Türkiye'de sorunsuz örnekleri de mevcut. Düzenli bakılmış bir DSG yıllarca sorun çıkarmayabilir; 1.2 PureTech'in triger bakımı doğru yapılırsa yüksek kilometrelere ulaşılabilir. Burada amaç, alıcıların bilinen kronik problemlerden haberdar olmasını sağlamak. Geçmişi belli ve bakımları zamanında yapılmış bir otomobil, bakımsız bir örnekten çok daha sorunsuz bir deneyim sunabilir.

Kaynak: Haber Merkezi

Teknoloji, Otomobil, Son Dakika

Son Dakika Otomobil İkinci El Otomobilde Dikkat Edilmesi Gerekenler - Son Dakika

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