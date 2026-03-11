İnegöl'de TIR'a Çarpan Ehliyetsiz Sürücü Yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İnegöl'de TIR'a Çarpan Ehliyetsiz Sürücü Yaralandı

İnegöl\'de TIR\'a Çarpan Ehliyetsiz Sürücü Yaralandı
11.03.2026 19:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İnegöl'de kontrolden çıkan otomobil, park halindeki TIR'a çarptı. Sürücü yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, yol kenarında park halinde bulunan TIR'a arkadan çarptı. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında İnegöl ilçesine bağlı kırsal Yeniceköy Mahallesi Bursa Caddesi'nde meydana geldi. İnegöl'den Yeniceköy Mahallesi'ne gitme isteyen ehliyetsiz sürücü Muharrem K. (18) yönetimindeki 43 NY 099 plakalı otomobil, yolun sol tarafında park halinde bulunan 16 PC 597 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalesini yaptığı yaralı, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Ehliyetsiz araç kullandığı belirlenen sürücüye 40 bin TL idari para cezası uygulandığı öğrenilirken jandarma, kazaya ilişkin inceleme başlattı.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Otomobil, İnegöl, Son Dakika

Son Dakika Otomobil İnegöl'de TIR'a Çarpan Ehliyetsiz Sürücü Yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sevgilisinden ayrılan genç sokak ortasında aracını parçaladı Sevgilisinden ayrılan genç sokak ortasında aracını parçaladı
Hürmüz’de gerilim tırmanırken, İran Meclis Başkanı Galibaf’tan ABD’ye ’’PlayStation’’ göndermesi Hürmüz'de gerilim tırmanırken, İran Meclis Başkanı Galibaf'tan ABD'ye ''PlayStation'' göndermesi
PSG Başkanı Katar’da mahsur kaldı PSG Başkanı Katar'da mahsur kaldı
Vicdanımızı ne zaman kaybettik Yerde can çekişirken herkes bakıp geçti Vicdanımızı ne zaman kaybettik! Yerde can çekişirken herkes bakıp geçti
Nereden nereye Bir zamanlar Süper Lig’i sallayan takım şimdi eksi 51 puanda Nereden nereye! Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takım şimdi eksi 51 puanda
Hürmüz Boğazı’nda kaç Türk gemisi var Bakan Uraloğlu rakam verdi Hürmüz Boğazı'nda kaç Türk gemisi var? Bakan Uraloğlu rakam verdi

19:40
İran cephesinden Trump’ı küplere bindirecek sözler
İran cephesinden Trump'ı küplere bindirecek sözler
18:27
ABD, Irak’ın Musul şehrini vurdu
ABD, Irak'ın Musul şehrini vurdu
18:11
İstismarla suçladığı şahsı duruşma çıkışında kalbinden bıçaklayarak öldürdü
İstismarla suçladığı şahsı duruşma çıkışında kalbinden bıçaklayarak öldürdü
17:42
Umman’da petrol merkezindeki limana İHA saldırısı
Umman'da petrol merkezindeki limana İHA saldırısı
17:18
Trump: İran’da vuracak hedef kalmadı, savaş yakında bitecek
Trump: İran'da vuracak hedef kalmadı, savaş yakında bitecek
17:17
Gazze’de yaşattıklarını yaşıyorlar: İsrailli gazeteci ’’açız’’ diyerek yardım istedi
Gazze'de yaşattıklarını yaşıyorlar: İsrailli gazeteci ''açız'' diyerek yardım istedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2026 19:44:54. #7.13#
SON DAKİKA: İnegöl'de TIR'a Çarpan Ehliyetsiz Sürücü Yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.