İngiltere'de Araç Üretimi Düşüşte - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İngiltere'de Araç Üretimi Düşüşte

İngiltere\'de Araç Üretimi Düşüşte
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İngiltere'de temmuzda araç üretimi %12 azaldı; otomobil ihracatı ise %16 geriledi.

İngiltere'de araç üretimi temmuzda yıllık bazda yüzde 12 azalarak 63 bin 655 adede geriledi. Otomobil üretimi yüzde 11 düşüşle 61 bin 767 adet olurken, ihracattaki sert kayıp iç pazar artışını gölgeledi. Otomobil ihracatı yüzde 16 geriledi; AB'ye yüzde 15, ABD'ye yüzde 18, Türkiye'ye yüzde 19, Çin'e yüzde 37 ve Japonya'ya yüzde 24 düşüş kaydedildi.

Ticari araç üretimi yüzde 34 azalarak 1.888 adede indi. Buna karşın tamamen elektrikli ve hibrit araç üretimi yüzde 6,8 artışla 25 bin 678 adede yükseldi ve toplam otomobil üretiminin yüzde 40'ından fazlasını oluşturdu. SMMT, yılbaşından bu yana yaklaşık 450 bin araç üretildiğini, ülkenin rekabet gücünü artırması halinde 2030'da üretimin 1 milyona ulaşabileceğini belirtti.

SMMT CEO'su Mike Hawes, zayıf dış talep ve sert küresel rekabetin üretim üzerindeki baskıyı artırdığını söyledi.

Kaynak: Haber Merkezi

İngiltere, Otomobil, İhracat, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Otomobil İngiltere'de Araç Üretimi Düşüşte - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ehliyetsiz sürücü dehşeti 5 yaşındaki kız kurtarılamadı Ehliyetsiz sürücü dehşeti! 5 yaşındaki kız kurtarılamadı
Kolombiya’daki depremde ölü sayısı 331’e yükseldi Kolombiya'daki depremde ölü sayısı 331'e yükseldi
Süleymancıların liderine cinayetten soruşturma Raporda korkunç tespit Süleymancıların liderine cinayetten soruşturma! Raporda korkunç tespit
Beşiktaş gece yarısı bombayı patlattı İşte ilk sözleri Beşiktaş gece yarısı bombayı patlattı! İşte ilk sözleri
Süper maçlar oynandı İşte Şampiyonlar Ligi’ne yükselen 3 takım Süper maçlar oynandı! İşte Şampiyonlar Ligi'ne yükselen 3 takım
Midelerinde 1,5 kilo uyuşturucu çıkan 2 kadın tutuklandı Midelerinde 1,5 kilo uyuşturucu çıkan 2 kadın tutuklandı

03:58
“Nişanlı kızı kaçırdılar” iddiası iki aileyi birbirine düşürdü Sokak savaş alanına döndü
“Nişanlı kızı kaçırdılar” iddiası iki aileyi birbirine düşürdü! Sokak savaş alanına döndü
02:27
Netanyahu’nun basına kapalı toplantıdaki sözleri sızdı Tablo sandığından da kötü
Netanyahu’nun basına kapalı toplantıdaki sözleri sızdı! Tablo sandığından da kötü
00:56
Fenerbahçe ve Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki muhtemel rakipleri belli oldu
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu
23:58
Lyonlu futbolcular ve taraftarlar, Guendouzi’ye saldırdı
Lyonlu futbolcular ve taraftarlar, Guendouzi'ye saldırdı
23:53
Yıllar süren hasret bitti Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi’nde
Yıllar süren hasret bitti! Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde!
23:13
ABD’nin sürpriz Kremlin ziyareti sonrası bomba iddia: Nükleer silah kullanabilir
ABD'nin sürpriz Kremlin ziyareti sonrası bomba iddia: Nükleer silah kullanabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.08.2026 07:48:01. #7.13#
SON DAKİKA: İngiltere'de Araç Üretimi Düşüşte - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement