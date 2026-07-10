İrlanda'da Elektrikli Araçlarda Artış

Merkezi İstatistik Ofisi (CSO) tarafından yayınlanan verilere göre, 2026'nın ilk altı ayında İrlanda'da lisanslanan yeni özel arabaların neredeyse dörtte biri elektrikliydi. Haziran ayında lisanslanan yeni özel elektrikli araç sayısı, 2025'in aynı ayına göre %26 arttı. Yeni özel arabaların toplam sayısı ise Haziran'da bir önceki yıla göre %3 azaldı.

İkinci el araç lisanslamaları Haziran'da yıllık bazda %42 artarken, elektrikli araç lisanslamalarında da %11 artış görüldü. En popüler yeni özel araç markası Volkswagen olurken, Tesla Model 3 en popüler elektrikli araç markası oldu. CSO'dan Damien Lenihan, yeni elektrikli araç lisanslamalarındaki artışa ve hibrit araçlardaki %24'lük yükselişe dikkat çekti.