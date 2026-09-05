Jefferies: Hindistan otomotiv yan sanayisinde kazanç ivmesi güçlenerek sürebilir

Jefferies'in raporuna göre, Hindistan otomotiv yan sanayi sektörü, iyileşen kar büyümesi ve konsensüs kazanç görünümünün desteğiyle kazanç ivmesini sürdürebilir. Aracı kurum, yan sanayi şirketlerinin Haziran çeyreğinde daha yavaş gelir büyümesine rağmen OEM'lerden daha güçlü işletme karı büyümesi elde ettiğini belirtti. Karlılıktaki iyileşme ve genişleyen iş alanı sektör için önemli itici güç olarak değerlendirildi.

20 önde gelen yan sanayi şirketinin incelendiği analizde, Motherson hariç gelir artışı yıllık %21 olurken, JLR hariç OEM'lerde %29 artış kaydedildi. Ancak yan sanayi şirketlerinin toplam EBIT'i yıllık %19 artarken, OEM'lerde artış %10'da kaldı. Binek araçlardaki zayıflık OEM karlılığını olumsuz etkiledi ve EBIT %15 düştü. Yan sanayi marjları ise emtia fiyatlarındaki artışa rağmen yatay seyretti; OEM marjları ise 1,5 puan geriledi.

Jefferies, Eylül çeyreğinde 20 şirketin dokuzunda FY27 konsensüs EPS tahminlerinin %3'ün üzerinde yukarı yönlü revize edildiğine, beşinde ise aşağı yönlü revize olduğuna dikkat çekti. Bu, yalnızca bir şirketin yükseltme aldığı ve 12'sinin düşürme gördüğü Haziran çeyreğine göre belirgin iyileşme. Değerlemeler uzun vadeli ortalamaların üzerinde olmasına rağmen sektörün büyüme görünümü güçlü kalmaya devam ediyor. Şirketlerin gelir büyümesini kara dönüştürme yeteneği ve marjları koruması, önümüzdeki çeyreklerde performansı destekleyebilir.