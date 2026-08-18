Kastamonu'da Araç Sayısı 177 Bin 988'e Ulaşırken - Son Dakika
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Kastamonu'da Araç Sayısı 177 Bin 988'e Ulaşırken

Kastamonu\'da Araç Sayısı 177 Bin 988\'e Ulaşırken
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TÜİK verilerine göre Kastamonu'da trafiğe kayıtlı araç sayısı Temmuz'da 177,988'e çıktı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Kastamonu'da trafiğe kayıtlı araç sayısı Temmuz ayı sonu itibarıyla 177 bin 988'e ulaştı. TÜİK'in açıkladığı Motorlu Kara Taşıtları Temmuz 2026 bültenine göre, kayıtlı taşıtların yüzde 45'i otomobil, yüzde 21,9'u traktör, yüzde 14,8'i motosiklet, yüzde 12,5'i kamyonet, yüzde 3,5'i kamyon, yüzde 1,3'ü minibüs, yüzde 0,5'i otobüs ve yüzde 0,4'ü özel amaçlı taşıtlardan oluştu.

Temmuz ayında Kastamonu'da 726 taşıt trafiğe kaydedildi. Bu kayıtların yüzde 65,3'ünü motosikletler oluştururken, onu yüzde 20 ile otomobil, yüzde 7,6 ile kamyonet ve yüzde 4 ile traktör takip etti.

Öte yandan, geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısının 176 adet azaldığı bildirildi.

Kaynak: Haber Merkezi

Türkiye İstatistik Kurumu, Kastamonu, Otomobil, Ulaşım, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Kastamonu'da Araç Sayısı 177 Bin 988'e Ulaşırken - Son Dakika

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