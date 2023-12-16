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Kozan'da otomobil kundaklandı, 6 araç zarar gördü - Son Dakika
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Kozan'da otomobil kundaklandı, 6 araç zarar gördü

Adana'nın Kozan ilçesinde bir otomobil tamir için bırakıldığı sanayi sitesinde kundaklandı. Kundaklanan otomobil ile yanındaki araç tamamen yanarken, diğer 6 otomobilde de hasar meydana geldi. Olayın ardından kız arkadaşına çarparak yaraladığı ileri sürülen bir kişi gözaltına alındı. Yaralanan 3 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kozan\'da otomobil kundaklandı, 6 araç zarar gördü
16.12.2023 - 14:46,
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ADANA'nın Kozan ilçesinde tamir için sanayi sitesindeki kaportacıya bırakılan otomobil kundaklandı. Alev alan otomobil ile yanındaki araç tamamen yandı. Diğer 6 otomobilde de zarar meydana geldi. Aralarında kız arkadaşının da olduğu 3 yayaya çarparak yaraladığı için otomobili kundakladığı ileri sürülen 1 kişi gözaltına alındı.

Kozan Sanayi Sitesi'nde dün gece bir kaportacının önünde park halindeki  Musa A.'ya ait 01 RE 069 plakalı otomobilden alevlerin yükseldiğini gören bekçinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede çevredeki otomobillere sıçrayan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Ancak kundaklanan otomobil ile hemen yanındaki başka bir otomobil tamamen yandı.Yangının sıçradığı diğer 6 otomobilde de hasar meydana geldi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında yaralamalı trafik kazasına karıştığı için otomobili kundakladığı belirlenen E.U., gözaltına alındı.

KIZ ARKADAŞINA ÇARPMIŞ

E.U.'nun dün akşam kundakladığı Musa A.'ya ait 01 RE 069 plakalı otomobilin yolun karşısına geçmek isteyen kız arkadaşı Selenay A. (22), Leyla A.(23) ve Beyza A.'ya (13) çarparak yaralanmasına neden olduğu, bu yüzden aracı yaktığı ileri sürüldü.

Kazada yaralanan 3 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, yaklaşık 2 milyon liralık zararın meydana geldiği olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: DHA
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İtfaiye, Kozan, Son Dakika

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