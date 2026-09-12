Küresel elektrikli araç satışı ağustosta 1,83 milyon adede çıktı, Avrupa yüzde 36 büyüdü - Son Dakika
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Küresel elektrikli araç satışı ağustosta 1,83 milyon adede çıktı, Avrupa yüzde 36 büyüdü

Küresel elektrikli araç satışı ağustosta 1,83 milyon adede çıktı, Avrupa yüzde 36 büyüdü
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Benchmark Mineral Intelligence verilerine göre ağustosta küresel elektrikli araç satışları yıllık yüzde 2 artışla 1,83 milyon adede ulaştı. Avrupa'daki yüzde 36'lık artış, Çin ve Kuzey Amerika'daki düşüşü dengeledi.

Küresel elektrikli araç talebi ağustosta üst üste altıncı ayda da arttı. İngiltere merkezli Benchmark Mineral Intelligence verilerine göre büyümenin ana itici gücü Avrupa oldu. Avrupa'daki güçlü satışlar, Çin ve Kuzey Amerika'daki gerilemeyi dengeledi. Bataryalı elektrikli ve plug-in hibrit araç satışlarında büyük pazarlar arasındaki fark belirginleşiyor.

Avrupa'da sübvansiyonlar talebi desteklerken, ABD'de federal elektrikli araç vergi teşviklerinin Eylül 2025'te kaldırılması satışları olumsuz etkiledi. Çinli otomobil üreticileri ise büyümek için giderek daha fazla ihracata yöneliyor.

Küresel elektrikli araç satışları ağustosta yıllık yüzde 2 artışla 1,83 milyon adede ulaştı. Yılın ilk sekiz ayındaki toplam satış 13,4 milyon adet oldu.

Avrupa'da aylık satışlar yüzde 36 artışla 380 bin adede çıktı; yıl başından bu yana büyüme yüzde 29 oldu. Bölgedeki büyümede büyük pazarlarda sübvansiyonlarla desteklenen güçlü talep etkili oldu.

Çin'de satışlar yüzde 11 düşüşle 1,03 milyon adede geriledi. Bu düşüşte geçen yılın yüksek satışlarının yarattığı baz etkisi rol oynadı. Kuzey Amerika'da satışlar yüzde 33 azalarak 140 bin adede indi. Gerileme, ABD'de federal vergi teşvikinin sona ermesinden önce geçen yıl yaşanan elektrikli araç satın alma dalgasını yansıtıyor. Dünyanın geri kalanında elektrikli araç satışları yüzde 97 artışla 290 bin adede yükseldi.

Kaynak: Haber Merkezi

Çin Halk Cumhuriyeti, Kuzey Amerika, Otomobil, Mineral, Ekonomi, Enerji, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Küresel elektrikli araç satışı ağustosta 1,83 milyon adede çıktı, Avrupa yüzde 36 büyüdü - Son Dakika

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