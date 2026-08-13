Küresel Elektrikli Araç Satışları %9 Arttı - Son Dakika
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Küresel Elektrikli Araç Satışları %9 Arttı

Küresel Elektrikli Araç Satışları %9 Arttı
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Temmuzda elektrikli araç satışları 1,85 milyon adede çıkarak Avrupa'daki teşviklerle büyüdü.

Küresel elektrikli araç satışları, temmuzda geçen yılın aynı dönemine göre %9 artarak 1,85 milyon adede ulaştı. Böylece üst üste beşinci ayda büyüme kaydedildi. Yılbaşından bu yana toplam satış hacmi 11,5 milyon araç oldu.

Avrupa, %33'lük yıllık artışla 450 bin satışa ulaşarak büyümenin motoru oldu. Fransa'da satışlar %81, Almanya'da %46, İngiltere'de %43 arttı. Benchmark Mineral Intelligence, son 18 ayda birçok Avrupa pazarında teşviklerin yeniden devreye alınmasının bu büyümeyi desteklediğini belirtti.

Çin'de satışlar %5 düşüşle 980 bin adede, Kuzey Amerika'da ise ABD'de federal vergi teşviklerinin sona ermesiyle %27 azalarak 140 bin adede geriledi. Diğer pazarlarda ise satışlar %97 artışla 280 bine çıktı. Veriler, küresel pazarda bölgesel ayrışmanın belirginleştiğini, Avrupa'da teşviklerin talebi desteklediğini, Çinli üreticilerin ise ihracata yöneldiğini gösteriyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Otomobil, Ekonomi, Enerji, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Küresel Elektrikli Araç Satışları %9 Arttı - Son Dakika

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