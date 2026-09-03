Londra\'da Uber\'in sürücüsüz taksi hizmeti başladı; ilk filoda 15 araç var

Londra'da yaşayanlar, İngiltere'nin ilk robotaksilerini çağırabilecek. Uber, sürücüsüz taksi hizmetini başlatan ilk şirket oldu. İlk aşamada şehirde faaliyet göstermek üzere lisanslı yalnızca 15 otonom araç bulunuyor ve her birinde bir güvenlik sürücüsü, herhangi bir sorunda kontrolü devralmaya hazır şekilde direksiyon başında bekliyor. Uber, uygulama üzerinden yaptığı ankette 100 binden fazla Londralı müşterinin, ABD şehirlerinde yaşanan arızalara rağmen sürücüsüz taksiyi tercih edeceğini söylediğini aktardı.

İngiltere'de ilk gazeteci olarak robotaksiye binen muhabirimiz, sürüşün çoğunlukla sorunsuz geçtiğini ancak güvenlik sürücüsünün bir kez müdahale ettiğini bildirdi. Kısa güvenlik brifinginin ardından merkezi Londra'nın işlek sokaklarında ilerleyen araç, parlamento önündeki Brexit protestosunu, trafik ışıklarını ve yol çalışmalarını başarıyla geçti. Bir noktada bisikletli, mini dönel kavşakta eliyle geçmelerini işaret edince araç buna uydu. Ancak dar bir yolda yanlarında duran minibüsün arka kapıları açılınca araç sert fren yaptı, içeride uyarı sinyali çaldı ve sürücü direksiyonu devraldı. Şirket, bunun sürücünün kararı olduğunu ve yapay zeka sistemlerinin bu durumun üstesinden gelebileceğini belirtti.

Şu anda Birleşik Krallık'ta robotaksi ücreti, standart UberX, Uber Electric veya Uber Comfort ile aynı seviyede olup yolculuk öncesi ücret uygulamada gösteriliyor. Sürücüsüz araç seçeneği yalnızca yolculuk rezervasyonu yapıldıktan sonra ve yakınlarda uygun bir araç varsa uygulamada görünüyor. Uber'in otonom mobilite ve teslimat başkanı Sarfraz Maredia, hizmeti birkaç yıl içinde kademeli olarak yaygınlaştırmayı planladıklarını, insanlı sürüş talebinin devam edeceğini ve insan sürücülerin uzun süre Uber Londra'da kalacağını söyledi.

Uber'in şu anki küçük filosunu oluşturan Ford Mustang elektrikli araçları, İngiliz teknoloji firması Wayve'in sürücüsüz araç teknolojisiyle donatıldı. Bu sistem, aracın tavanındaki çubuk ve başka yerlere yerleştirilen sensörlerden toplanan verileri gerçek zamanlı analiz eden yapay zeka kullanıyor. Araçlar önceden programlanmış değil; sürüş sırasında kararlar anlık olarak, çevrede olup bitene göre veriliyor. Google'ın otonom araç şirketi Waymo ve Çinli teknoloji devi Baidu da İngiltere'de hizmet başlatmak için yarışıyor. Wayve CEO'su Alex Kendall, bu teknolojiyi geliştirmeyi 'neslimizin uzay yarışı' olarak nitelendirdi ve 'gerçekten çözülmesi zor problemler' olduğunu ekledi.

Hükümet ve sektör, 2026 sonuna kadar Londra'da kiralık tamamen sürücüsüz araçların olabileceğini öne sürmüştü ancak bu giderek olası görünmüyor. Ulaştırma Bakanlığı ve Londra bölgesel otoritesi TfL süreci denetlemekle sorumlu ve yavaş davranmakla eleştiriliyor. Bakanlık sözcüsü, sürücüsüz araçların 2027'de yollarda olmasını sağlayacak bir çerçevenin kurulması üzerinde çalışıldığını açıkladı. TfL ulaştırma stratejisi ve politikası direktörü Christina Calderato, kararları 'geciktirmediklerini', ancak 'doğru yapmak için zaman ayırdıklarını', yeni bir şeyin Londra'ya geldiğini ve güvenli olduğundan emin olunması gerektiğini söyledi.