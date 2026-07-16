Maruti Suzuki'den E20 Kararına İtiraz

Maruti Suzuki Hindistan, bir müşterinin Grand Vitara Strong Hybrid aracını yeni E20 uyumlu bir araçla değiştirmesini emreden Raipur Bölge Tüketici Uyuşmazlıkları Komisyonu kararına itiraz edeceğini duyurdu. Şirket, aracın E20 yakıtıyla tam uyumlu olduğunu ve kullanım kılavuzunda bunun belirtildiğini, ayrıca müşterinin aracındaki yakıtta kirlenme tespit edildiğini öne sürdü.

Komisyon, müşterinin etanol içeren benzin kullanımı sonrası motor sorunları yaşadığı gerekçesiyle aracın E20 için uygun olmadığına hükmetmişti. Maruti Suzuki ise kararın önemli kanıtları göz ardı ettiğini belirterek, üst mahkemede itiraz edeceğini bildirdi. Dava, Hindistan'ın E20 yakıtı kullanımını yaygınlaştırdığı bir dönemde önem kazanıyor.