McLaren, ilk performans SUV modeli için 500 milyon sterlinlik yatırım yapacak

McLaren, ilk performans SUV modeli için 500 milyon sterlinlik yatırım yapacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İngiliz lüks spor otomobil üreticisi McLaren, Birleşik Krallık'taki üretim ve mühendislik operasyonlarına 500 milyon sterlin yatırım yapacağını duyurdu. Abu Dabi merkezli L'IMAD Holding Company desteğiyle yürütülen program kapsamında araştırma tesisleri genişletilecek ve McLaren motor üretimini ilk kez kendi bünyesine taşıyacak.
İngiliz lüks spor otomobil üreticisi McLaren, Birleşik Krallık'taki üretim ve mühendislik operasyonlarına 500 milyon sterlin yatırım yapacağını açıkladı. Şirket, bu yatırımla markanın ilk performans SUV modelini geliştirmeyi planlıyor.
Abu Dabi merkezli L'IMAD Holding Company desteğiyle yürütülen program kapsamında araştırma tesisleri genişletilecek. McLaren, motor üretimini de ilk kez kendi bünyesine taşıyacak.
Kaynak: Haber Merkezi
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