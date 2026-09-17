McLaren, ilk performans SUV modeli için 500 milyon sterlinlik yatırım yapacak

İngiliz lüks spor otomobil üreticisi McLaren, Birleşik Krallık'taki üretim ve mühendislik operasyonlarına 500 milyon sterlin yatırım yapacağını açıkladı. Şirket, bu yatırımla markanın ilk performans SUV modelini geliştirmeyi planlıyor.

Abu Dabi merkezli L'IMAD Holding Company desteğiyle yürütülen program kapsamında araştırma tesisleri genişletilecek. McLaren, motor üretimini de ilk kez kendi bünyesine taşıyacak.