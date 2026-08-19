MENA'da NEV Pazarı Hızla Büyüyor - Son Dakika
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MENA'da NEV Pazarı Hızla Büyüyor

MENA\'da NEV Pazarı Hızla Büyüyor
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SOUEAST, hibrit araçlarla MENA pazarındaki büyümeye katkıda bulunarak genişliyor.

Hükümet politikaları, genişleyen şarj altyapısı ve tüketici teşvikleriyle Orta Doğu ve Kuzey Afrika (MENA) bölgesindeki yeni enerji araç (NEV) pazarı hızla büyüyor. Bu durum, küresel otomotiv markaları için yeni fırsatlar yaratıyor. SOUEAST, hibrit teknolojisi uzmanlığıyla bu dinamik pazarda güçleniyor ve küresel genişleme stratejisini hızlandırıyor.

MENA ülkeleri, düşük karbon dönüşümü kapsamında NEV pazarını destekleyen politikalar uyguluyor. BAE, elektrikli araç benimsemesinde öncü olarak kayıt ücreti muafiyeti ve köprü geçiş ücreti istisnaları gibi önlemlerle pazarı destekliyor. Suudi Arabistan, 2030'a kadar 1.000'den fazla noktada 5.000 hızlı şarj cihazı kurmayı planlıyor. Mısır ise Ulusal Otomotiv Sanayi Geliştirme Programı ile EV endüstrisini önceliklendiriyor.

SOUEAST, bölgenin geniş mesafeleri ve sınırlı şarj altyapısı nedeniyle hibrit modelleri ana ürünleri olarak konumlandırdı. S06 DM ve S08 DM plug-in hibrit modelleri, BAE, Suudi Arabistan, Irak ve Mısır dahil 10'dan fazla ülkede satışa sunuldu. Bu araçlar, 1.5TD hibrit motor ve 255 kW maksimum güç sunuyor; S06 DM 114 km saf elektrik menzili ve 850 km üzerinde toplam menzil sağlarken, S08 DM 107 km saf elektrik menzili ve 800 km üzerinde toplam menzil ile dikkat çekiyor.

SOUEAST, bölgedeki satış ve servis ağını da yerelleştiriyor. Irak'ın Erbil kentinde büyük bir satış sonrası servis merkezi kurdu. Mısır'da 20'den fazla satış mağazası ve yaklaşık 10 servis noktasına ulaştı; ayrıca yerel üretim planlarını ilerletiyor. İki CKD modelinin 2027'nin ikinci yarısında seri üretime geçmesi bekleniyor. SOUEAST, olgun hibrit teknolojisi ve yerel uyumla MENA ülkelerinin düşük karbon hedeflerine katkı sağlamayı sürdürecek.

Kaynak: Haber Merkezi

Otomobil, Enerji, Çevre, Mena, Nev, Son Dakika

Son Dakika Otomobil MENA'da NEV Pazarı Hızla Büyüyor - Son Dakika

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