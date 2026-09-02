Mitsubishi, 7 yıl aranın ardından yeni Pajero'yu tanıttı ve model 100 ülkede satışa sunulacak - Son Dakika
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Mitsubishi, 7 yıl aranın ardından yeni Pajero'yu tanıttı ve model 100 ülkede satışa sunulacak

Mitsubishi, 7 yıl aranın ardından yeni Pajero\'yu tanıttı ve model 100 ülkede satışa sunulacak
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Mitsubishi Motors, amiral gemisi SUV modeli Pajero'nun yeni neslini Çarşamba günü tanıttı. Yedi yıllık aranın ardından canlanan araç, 100 ülkede satışa çıkacak ve üretimi Tayland'da yapılacak. Şirket, modeli 2029 mali yılına kadarki büyüme planının motoru olarak görüyor.

Mitsubishi Motors Corp., Çarşamba günü yeni Pajero'yu tanıttı. Yedi yıl aradan sonra canlanan model, şirketin amiral gemisi SUV'u olarak konumlandırıldı. Araç yaklaşık 100 ülkede satışa sunulacak, yurt içi satışların ise yıl sonunda başlaması bekleniyor. Üretim Tayland'da yapılacak.

İlk nesli 1982'de çıkan Pajero, ertesi yıl kazandığı ralli zaferiyle güvenilir bir arazi aracı olarak ün yapmıştı. Yeni modelde dizel motor, sağlam merdiven şasi, yedi sürüş modu ve klasik üçlü göstergeler bulunuyor. Seri durdurulmadan önce toplam 3,29 milyon adetten fazla üretilmişti.

Mitsubishi, bu modeli 2029 mali yılına kadar olan planının büyüme motoru olarak görüyor. Şirket, yurt içi satışlarını 2030'a kadar yüzde 50 artırıp 180 bin araca çıkarmayı hedefliyor. Ayrıca Pajero'nun daha küçük iki versiyonu planlanıyor. Japonya'da büyük SUV pazarı 2025'te yaklaşık 100 bin adetken, lider Toyota Land Cruiser yüzde 40 paya sahip.

Kaynak: Haber Merkezi

Otomobil, Tayland, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Mitsubishi, 7 yıl aranın ardından yeni Pajero'yu tanıttı ve model 100 ülkede satışa sunulacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mitsubishi, 7 yıl aranın ardından yeni Pajero'yu tanıttı ve model 100 ülkede satışa sunulacak - Son Dakika
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