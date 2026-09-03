Model Y'nin yeni ısı pompası kış menzilini ve hızlı şarj performansını artırıyor - Son Dakika
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Model Y'nin yeni ısı pompası kış menzilini ve hızlı şarj performansını artırıyor

Model Y\'nin yeni ısı pompası kış menzilini ve hızlı şarj performansını artırıyor
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Tesla, Almanya'daki Gigafactory Berlin'de üretilen Model Y'lerde yeni nesil termal yönetim sistemi Super Manifold V2'yi kullanmaya başladı. Bu sistem, kış menzilini artırıp hızlı şarj sırasında bataryayı koruyarak şarj eğrisinin daha uzun süre stabil kalmasını sağlıyor.

Tesla, Model Y için önemli bir donanım revizyonu gerçekleştiriyor. Almanya'daki Gigafactory Berlin'de üretilen Model Y modellerine yeni nesil termal yönetim mimarisi Super Manifold V2 dahil edilmeye başlandı. Bu değişiklik, aracın kış menzili ve hızlı şarj performansına doğrudan etki ediyor.

Yeni sistem, kabin iklimlendirmesini, bataryayı ve elektrik motorlarını tek bir kapalı devre ısı pompasında birleştiriyor. V2 mimarisi, parça sadeleştirmesi ve termal kapasitede iyileştirmeler sağlıyor; birçok vana ve pompa tek bir kompakt blokta toplanıp hortum bağlantılarını azaltıyor. Bu da sızıntı ve arıza riskini düşürüyor.

Gelişmiş ısı eşanjörü sayesinde, sistem hem soğukta ısınma hem sıcakta soğutma sırasında enerji tüketimini düşürüyor. Ayrıca yüksek sürüş veya zorlu şartlarda bataryanın ideal sıcaklığını koruyor. Hızlı şarjda ortaya çıkan ısı daha hızlı atıldığından, batarya korunuyor ve şarj eğrisi daha uzun süre stabil kalıyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Teknoloji, Otomobil, Almanya, Berlin, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Model Y'nin yeni ısı pompası kış menzilini ve hızlı şarj performansını artırıyor - Son Dakika

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