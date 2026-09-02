ODMD Ağustos verileri otomotiv pazarındaki değişimi ortaya koydu
Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD), 2026 yılı ağustos ayına ilişkin otomobil ve hafif ticari araç pazar verilerini açıkladı. Yayınlanan veriler, sektördeki performans ve değişimlerin önemli bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.
Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD), Türkiye'de 2026 yılının ağustos ayına ilişkin otomobil ve hafif ticari araç pazar verilerini kamuoyu ile paylaştı.
Yayınlanan verilere göre, ağustos ayındaki pazar performansı ve değişimler, otomotiv sektöründeki gelişmeler açısından önemli bir gösterge olarak değerlendiriliyor.
Kaynak: Haber Merkezi
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