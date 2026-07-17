OMODA | JAECOO'dan Polonya'da Stratejik İş Birliği

Mobiliteyi teknoloji ve yaşam tarzıyla buluşturan OMODA | JAECOO, Polonya'da yeni bir iş birliğine imza attı. Polonya'nın önde gelen suda kurtarma kuruluşlarından WOPR ile kamu güvenliğinin geliştirilmesine yönelik stratejik iş birliği kapsamında, özel donanımlı JAECOO araçları WOPR tarafından ülke genelindeki kurtarma, devriye ve acil müdahale çalışmalarında kullanılacak.