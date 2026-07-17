Mobiliteyi teknoloji ve yaşam tarzıyla buluşturan OMODA | JAECOO, Polonya'da yeni bir iş birliğine imza attı. Polonya'nın önde gelen suda kurtarma kuruluşlarından WOPR ile kamu güvenliğinin geliştirilmesine yönelik stratejik iş birliği kapsamında, özel donanımlı JAECOO araçları WOPR tarafından ülke genelindeki kurtarma, devriye ve acil müdahale çalışmalarında kullanılacak.
Son Dakika › Otomobil › OMODA | JAECOO'dan Polonya'da Stratejik İş Birliği - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?