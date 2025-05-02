Ordu'nun Fatsa ilçesine bağlı Evkaf Mahallesi'nde Ahmet Yıldızlı hakimiyetindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yaklaşık 5 metre yüksekliğindeki istinat duvarından sitenin bahçesine düştü.
Saat 17.00 sularında meydana gelen kazaya tanıklık eden çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ters dönen otomobilin 44 yaşındaki sürücüsü Ahmet Yıldızlı, kaldırıldığı Fatsa Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.
Öte yandan kaza anı sitenin güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı
Son Dakika › Otomobil › Ordu'da istinat duvarından site bahçesine düşen otomobilin sürücüsü öldü - Son Dakika
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