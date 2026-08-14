Otobüs Yenileme Projesi Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Otobüs Yenileme Projesi Başladı

Otobüs Yenileme Projesi Başladı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ulaştırma Bakanı, KSRTC için otobüs yenileme projesinin mali faydalarını açıkladı.

Ulaştırma Bakanı C. P. John, eyalet hükümetinin 100 günlük programı kapsamında yürütülen otobüs yenileme projesinin KSRTC'ye önemli mali faydalar sağlayacağını söyledi. Thiruvananthapuram Şehir Deposu'nda ilk aşamada yenilenen 14 otobüsü hizmete sokan Bakan, yeni bir otobüs alımı için gereken paranın yaklaşık 10 otobüsün onarımına yeteceğini belirtti.

Lüks sınıf bir otobüsün yenileme maliyeti ortalama 2,5 lakh rupi iken, FP ve SFP gibi kategorilerde bu maliyet 1,5 lakh rupi. Çalışmalar kapsamında otobüslerin iç ve dış görünümü iyileştirilirken, mekanik ve elektrik sistemleri, koltuklar, aydınlatma, zemin ve pencereler de kontrol edilip onarılıyor. Yenileme işlemleri beş KSRTC atölyesinde sürüyor.

Proje kapsamında 26 Süper Sınıf, 52 Hızlı Yolcu ve Süper Hızlı ile 22 Normal otobüs yenilenecek. BS-III ve BS-IV standartlarındaki hizmet ömrünü tamamlamış ancak teknik olarak uygun otobüsler yenileniyor. Motorlar özel incelemeden geçiriliyor. Test sonuçlarına göre yenilenen otobüslerde kirlilik oranı yüzde 80-85 azalıyor.

Bakan John, periyodik yenilemenin otobüslerin ömrünü uzattığını, böylece eski otobüslerin hizmette kalacağını ve mevcut filonun daha verimli kullanılacağını ifade etti. Ayrıca Proje Surya'yı duyurarak yenileme çalışmalarını yürüten mekanik departman çalışanlarına sertifikalarını verdi.

Kaynak: Haber Merkezi

Otomobil, Ekonomi, Ulaşım, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Otobüs Yenileme Projesi Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
600 metrelik uçurumda tehlikeli hasat Kilosu 15 bin liradan satılıyor 600 metrelik uçurumda tehlikeli hasat! Kilosu 15 bin liradan satılıyor
Çerkezköy’de 2 yaşındaki çocuk pencereden düşerek hayatını kaybetti Çerkezköy'de 2 yaşındaki çocuk pencereden düşerek hayatını kaybetti
Koyun sürüsüne otomobil çarptı Çok sayıda hayvan telef oldu Koyun sürüsüne otomobil çarptı! Çok sayıda hayvan telef oldu
Terörsüz Türkiye sonrası kritik adım DEM Parti ve Yeni Parti’nin istediği oluyor Terörsüz Türkiye sonrası kritik adım! DEM Parti ve Yeni Parti'nin istediği oluyor
Öcalan’ın aile ziyaretindeki masadaki kutuların sırrı ortaya çıktı Öcalan'ın aile ziyaretindeki masadaki kutuların sırrı ortaya çıktı
Binlerce kişi Perseid meteor yağmurunu izlemek için akın etti Trafik kilitlendi, kilometrelerce yürüdüler Binlerce kişi Perseid meteor yağmurunu izlemek için akın etti! Trafik kilitlendi, kilometrelerce yürüdüler

00:14
Yediği son yumruk hayatına mal oldu: Ünlü boksör yaşam mücadelesini kaybetti
Yediği son yumruk hayatına mal oldu: Ünlü boksör yaşam mücadelesini kaybetti
23:45
Gaziantep’te mide bulandıran iddia infial yarattı: Özel gereksinimli genç kızı istismar mı edildi
Gaziantep'te mide bulandıran iddia infial yarattı: Özel gereksinimli genç kızı istismar mı edildi?
22:41
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: İsrail adım atmazsa radikal adımlar atarız
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: İsrail adım atmazsa radikal adımlar atarız
21:56
CHP Milletvekili Yazgan’ın darbedildiği iddia edilen kavgada 3 şüpheli serbest bırakıldı
CHP Milletvekili Yazgan'ın darbedildiği iddia edilen kavgada 3 şüpheli serbest bırakıldı
21:53
Kara Kartal pençeyi vurdu Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi’nde Play Off Turu’na yükseldi
Kara Kartal pençeyi vurdu! Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nde Play Off Turu’na yükseldi
21:49
“15 yaşındaki kız çocuğu temizlik için gittiği evde tecavüze uğradı“ iddiası Davaya bakanlık da müdahil olacak
"15 yaşındaki kız çocuğu temizlik için gittiği evde tecavüze uğradı" iddiası! Davaya bakanlık da müdahil olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.08.2026 01:34:22. #.0.3#
SON DAKİKA: Otobüs Yenileme Projesi Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.