Otobüs Yenileme Projesi Başladı

Ulaştırma Bakanı C. P. John, eyalet hükümetinin 100 günlük programı kapsamında yürütülen otobüs yenileme projesinin KSRTC'ye önemli mali faydalar sağlayacağını söyledi. Thiruvananthapuram Şehir Deposu'nda ilk aşamada yenilenen 14 otobüsü hizmete sokan Bakan, yeni bir otobüs alımı için gereken paranın yaklaşık 10 otobüsün onarımına yeteceğini belirtti.

Lüks sınıf bir otobüsün yenileme maliyeti ortalama 2,5 lakh rupi iken, FP ve SFP gibi kategorilerde bu maliyet 1,5 lakh rupi. Çalışmalar kapsamında otobüslerin iç ve dış görünümü iyileştirilirken, mekanik ve elektrik sistemleri, koltuklar, aydınlatma, zemin ve pencereler de kontrol edilip onarılıyor. Yenileme işlemleri beş KSRTC atölyesinde sürüyor.

Proje kapsamında 26 Süper Sınıf, 52 Hızlı Yolcu ve Süper Hızlı ile 22 Normal otobüs yenilenecek. BS-III ve BS-IV standartlarındaki hizmet ömrünü tamamlamış ancak teknik olarak uygun otobüsler yenileniyor. Motorlar özel incelemeden geçiriliyor. Test sonuçlarına göre yenilenen otobüslerde kirlilik oranı yüzde 80-85 azalıyor.

Bakan John, periyodik yenilemenin otobüslerin ömrünü uzattığını, böylece eski otobüslerin hizmette kalacağını ve mevcut filonun daha verimli kullanılacağını ifade etti. Ayrıca Proje Surya'yı duyurarak yenileme çalışmalarını yürüten mekanik departman çalışanlarına sertifikalarını verdi.