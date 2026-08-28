Otomobil Markalarında Müşteri Sadakati: Tesla Zirvede
Yeni araştırmaya göre Tesla, müşteri sadakatinde yüzde 64 ile en yüksek oranı yakaladı.
Yeni bir araştırma, otomobil markalarına en sadık müşterilerin hangi markalarda olduğunu ortaya koydu.
Tesla yüzde 64'lük oranla ilk sıraya yerleşirken, Ferrari ve Toyota da listenin üst sıralarında kendine yer buldu.
Kaynak: Haber Merkezi
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