Otomobil pazarı ağustosta daraldı, TOGG satışını katlayıp üçüncü marka oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Otomobil pazarı ağustosta daraldı, TOGG satışını katlayıp üçüncü marka oldu

Otomobil pazarı ağustosta daraldı, TOGG satışını katlayıp üçüncü marka oldu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye otomobil pazarı ağustosta geçen yıla göre yüzde 25,16 gerileyerek 61 bin 529 adet oldu. TOGG satışlarını 4.886 adede çıkarıp en çok satan üçüncü marka olurken, Çinli markaların satışları yüzde 54,8 azaldı.

Türkiye otomobil pazarı ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 25,16 gerileyerek 61 bin 529 adet oldu. Pazardaki daralmaya rağmen TOGG dikkat çekti. Yerli otomobil üreticisinin satışları 1.249 adetten 4.886 adede yükseldi ve bir yılda yüzde 291,3 artış sağlandı. TOGG, Renault ve Volkswagen'in ardından en çok satan üçüncü marka oldu. Renault 7.919, Volkswagen 5.624, TOGG ise 4.886 adet sattı.

TOGG'un satışlarında T10X ve T10F modelleri etkili oldu. T10X 2.939 adetle elektrikli pazarın en çok satan modeli olurken, T10F 1.947 adetle ikinci sırada yer aldı. İki modelin toplamı 4.886 adedi buldu ve ağustosta satılan 11 bin 878 elektrikli otomobilin yaklaşık yüzde 41'i TOGG tarafından gerçekleştirildi.

Çinli markalarda ise keskin bir düşüş yaşandı. Ağustos 2025'te BYD 2.600, Chery 2.349, Jaecoo 817, MG 89, Leapmotor 13, Skywell 23 ve DFSK 5 otomobil satmıştı; toplam 5.896 adetti. Ağustos 2026'da ise BYD 46, Chery 1.361, Omoda & Jaecoo 960, MG 280, Hongqi 2 ve Maxus 14 satış gerçekleştirdi; toplam 2.663 adede geriledi. Çinli markaların satışları yüzde 54,8 azaldı. En dikkat çekici düşüş BYD'de görüldü: 2.600 adetten 46 adede geriledi.

Kaynak: Haber Merkezi

Otomobil, Türkiye, Ekonomi, TOGG, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Otomobil pazarı ağustosta daraldı, TOGG satışını katlayıp üçüncü marka oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Birleşmiş Milletler uyardı: 2027 tarihin en sıcak yılı olabilir Birleşmiş Milletler uyardı: 2027 tarihin en sıcak yılı olabilir
İran’dan ABD Başkan Yardımcısı Vance’e: Bu savaşı siz başlattınız İran'dan ABD Başkan Yardımcısı Vance'e: Bu savaşı siz başlattınız
Berhan Şimşek’in 10 yıllık hayat arkadaşına şiddet uyguladığı görüntüler ortaya çıktı Berhan Şimşek'in 10 yıllık hayat arkadaşına şiddet uyguladığı görüntüler ortaya çıktı
Nepal’de sel tünelinde mahsur kalan 2 işçi kurtarıldı Nepal'de sel tünelinde mahsur kalan 2 işçi kurtarıldı
YÖK’ten 23 vakıf üniversitesine ücret incelemesi YÖK'ten 23 vakıf üniversitesine ücret incelemesi
Okul saldırganının babası hakim karşısında: Oğlumdan şikayetçiyim Okul saldırganının babası hakim karşısında: Oğlumdan şikayetçiyim

18:51
Melih Gökçek’in oğlu Ahmet Gökçek ile gelini Hülya Gökçek de ‘şüpheli’ sıfatıyla ifadeye çağrıldı
Melih Gökçek’in oğlu Ahmet Gökçek ile gelini Hülya Gökçek de ‘şüpheli’ sıfatıyla ifadeye çağrıldı
18:22
Şüpheli sıfatıyla ifade veren Melih Gökçek’ten adliye çıkışında ilk açıklama: Adaletten endişem yok
Şüpheli sıfatıyla ifade veren Melih Gökçek'ten adliye çıkışında ilk açıklama: Adaletten endişem yok
17:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Partili vekilin kızının cenazesine katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Partili vekilin kızının cenazesine katıldı
16:48
Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu: 2 ilde 4 yeni nesil suç örgütü çökertildi
Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu: 2 ilde 4 yeni nesil suç örgütü çökertildi
16:48
Osman Gökçek, babası Melih Gökçek’in sakızını böyle savundu
Osman Gökçek, babası Melih Gökçek’in sakızını böyle savundu
16:42
Masaj salonuna fuhuş operasyonu İş yeri sahibi de kadın
Masaj salonuna fuhuş operasyonu! İş yeri sahibi de kadın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.09.2026 19:44:45. #7.13#
SON DAKİKA: Otomobil pazarı ağustosta daraldı, TOGG satışını katlayıp üçüncü marka oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement