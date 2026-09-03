Otomobil pazarı ağustosta yüzde 20 daraldı, hibrit ve elektrikli araçların payı yüzde 51,9 oldu - Son Dakika
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Otomobil pazarı ağustosta yüzde 20 daraldı, hibrit ve elektrikli araçların payı yüzde 51,9 oldu

Otomobil pazarı ağustosta yüzde 20 daraldı, hibrit ve elektrikli araçların payı yüzde 51,9 oldu
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ODMD verilerine göre ağustosta toplam otomobil ve hafif ticari araç pazarı geçen yıla göre yüzde 20,28 azalarak 81 bin 31 adete geriledi. Ocak-ağustos döneminde ise hibrit ve elektrikli araçların toplam pazar payı yüzde 51,9'a ulaşarak satışlarda belirleyici oldu.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD), ağustos ayına ilişkin otomobil ve hafif ticari araç satış verilerini açıkladı. Buna göre toplam pazar, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20,28 azalarak 81 bin 31 adet oldu. Otomobil satışları yüzde 25,16 düşüşle 61 bin 529 adede gerilerken, hafif ticari araç satışları yüzde 0,34 artarak 19 bin 502 adet olarak kaydedildi.

Yıllık daralmaya karşın ağustos ayı toplam pazarı, son 5 yılın aynı ay ortalamasının yüzde 4,4 üzerinde gerçekleşti. Otomobil pazarı 5 yıllık ortalamayı yüzde 2,3 aşarken, hafif ticari araç pazarındaki artış yüzde 11,6 oldu. Toplam pazar, 10 yıllık ağustos ortalamasına göre ise yüzde 23,9 artış gösterdi. Ocak-ağustos döneminde toplam satışlar geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 11,91 azalarak 719 bin 996 adet seviyesinde gerçekleşti. Otomobil satışları yüzde 13,78 düşüşle 564 bin 241, hafif ticari araç satışları ise yüzde 4,40 azalışla 155 bin 755 adet oldu.

Motor tercihlerinde ise dikkat çekici bir değişim yaşandı. Ocak-ağustos döneminde 187 bin 45 hibrit otomobil satılırken, hibritlerin pazar payı yüzde 33,1'e ulaştı. Elektrikli otomobil satışları 105 bin 951 adetle yüzde 18,8 pay aldı. Böylece elektrikli ve hibrit otomobillerin toplam payı yüzde 51,9 oldu. Benzinli otomobiller 230 bin 341 adet ve yüzde 40,8 payla en büyük segment olmayı sürdürürken, dizel araçların payı yüzde 5,9'a kadar geriledi.

Kaynak: Haber Merkezi

Otomobil, Ağustos, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Otomobil pazarı ağustosta yüzde 20 daraldı, hibrit ve elektrikli araçların payı yüzde 51,9 oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Otomobil pazarı ağustosta yüzde 20 daraldı, hibrit ve elektrikli araçların payı yüzde 51,9 oldu - Son Dakika
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