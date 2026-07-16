ÖTV'de Yeni Düzenleme: Çekiş Sistemi Kriteri

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, binek otomobillerde ÖTV oranlarının belirlenmesinde çekiş sistemi kriterinin de kullanılması kabul edildi. Bu düzenleme ile 4x2 ve 4x4 araçlar farklı ÖTV oranlarına tabi olabilecek. Şu an için vergi oranlarında doğrudan bir değişiklik olmasa da, düzenleme çekiş sistemine göre farklı vergilendirme yapılabilmesinin önünü açıyor. Böylece ÖTV belirlenirken yalnızca motor silindir hacmi değil, çekiş gücü de dikkate alınabilecek.