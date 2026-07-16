ÖTV Düzenlemesi: Çekiş Sistemi Ekleniyor - Son Dakika
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ÖTV Düzenlemesi: Çekiş Sistemi Ekleniyor

16.07.2026 16:40
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TBMM, ÖTV hesaplamasında çekiş sistemini dikkate alacak yeni düzenlemeyi kabul etti.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen kanun teklifiyle, ÖTV hesaplamasında çekiş sistemi de dikkate alınabilecek. AK Parti milletvekillerinin önergesiyle 4760 sayılı ÖTV Kanunu'nun 12. maddesine 'çekiş sistemi' ibaresi eklendi. Bu sayede 4x4 ve 4x2 araçlara farklı ÖTV oranları uygulanabilecek.

Komisyon Başkanı Mehmet Muş, düzenlemenin doğrudan bir oran belirlemediğini, sadece yetki verdiğini açıkladı. Hangi çekiş sistemine hangi oranın uygulanacağı Cumhurbaşkanı kararıyla netleşecek. Düzenleme hem elektrikli hem fosil yakıtlı araçları etkileyebilir. 2025'te batarya ve menzil yetkisi verilmişti, şimdi buna çekiş sistemi eklendi.

Yeni ÖTV oranları henüz açıklanmadı; uygulama için yasanın yürürlüğe girmesi ve Cumhurbaşkanı kararı gerekiyor. Şu an için araç fiyatlarında değişiklik beklenmiyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Otomobil, Ekonomi, ÖTV, Son Dakika

Son Dakika Otomobil ÖTV Düzenlemesi: Çekiş Sistemi Ekleniyor - Son Dakika

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