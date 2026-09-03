Polestar 4 SUV\'ar arka cam geri döndü; bagaj 1.665 litreye çıktı

Geçtiğimiz yıl tanıtılan Polestar 4, arka camı tamamen kaldıran tasarımıyla kullanıcılardan yoğun eleştiri almıştı. Volvo ile bağlarını zayıflatan marka, bu geri dönüşleri dikkate aldı ve elektrikli otomobil pazarına pratikliği ve standart arka camı geri getiren Polestar 4 SUV'u tanıttı.

Arka camın eklenmesi tavan çizgisini doğrudan değiştiriyor. Bu değişim sayesinde arka taraftaki yaşam alanı hissedilir şekilde genişliyor. Tavan yapısındaki yeni eğim, arka koltuklarda oturanlara fazladan 25 milimetre baş mesafesi sağlıyor. Bagaj hacmi koltuklar yatırıldığında 1.665 litre seviyesine ulaşıyor. Marka, dijitalleşmeden tamamen kopmuyor; geleneksel ayna artık araçta standart olarak sunuluyor ancak kameralı dijital aynayı isteyenler bunu opsiyon listesinden ekleyebiliyor.

Yeni Polestar 4 SUV, iki farklı güç paketiyle yollara çıkıyor. Tek motorlu ve arkadan itişli versiyon 268 beygir güç ve 343 Nm tork üretiyor. Bu modelin 0'dan 100 kilometre hıza ulaşması 7,3 saniye sürüyor. Çift motorlu versiyon ise 536 beygir güç ve 686 Nm tork sunuyor. Sadece 3,9 saniyelik 0-100 hızlanması sunan bu dört çeker yapı, aracın düzlük performansını ciddi oranda artırıyor.

Her iki model de 100 kWh batarya kapasitesi barındırıyor. Tek motorlu seçenek bu kütleyle 629 kilometre menzil sunarken, çift motorlu versiyon yaklaşık 600 kilometre menzil vadediyor. Araç, 200 kW'a kadar DC hızlı şarj donanımını destekliyor.