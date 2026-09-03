Polestar ABD'den çıkıyor, yıllık teslimat tahminini düşürdü
Elektrikli araç üreticisi Polestar, Washington'ın Çin bağlantılı araçlara yönelik yaptırımları nedeniyle ABD pazarından çekilme kararı aldı. Şirket, daha önce düşük çift haneli büyüme öngörürken, artık yıllık hacim artışında düşük-orta tek haneli bir büyüme bekliyor.
Elektrikli araç üreticisi Polestar (PSNY.O), Perşembe günü yıllık teslimat tahminini düşürdü. Washington'ın Çin bağlantılı araçlara yönelik yaptırımları, şirketi ABD pazarından çıkmaya zorlamıştı.
Çinli Geely Holding'in çoğunluk hissesine sahip olduğu İsveçli şirket, daha önce düşük çift haneli büyüme öngörürken, artık yıllık hacim büyümesinde düşük-orta tek haneli bir artış bekliyor.
Kaynak: Haber Merkezi
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