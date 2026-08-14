Porsche, Taycan Üretimini Leipzig'e Taşımaktan Vazgeçti
Porsche, Taycan modelinin üretimini Stuttgart'tan Leipzig'e taşıma planından vazgeçti.
Otomobil üreticisi Porsche, Taycan modelinin üretimini ana fabrikası Stuttgart'tan Leipzig'deki tesisine taşıma planından vazgeçti. Bu bilgi iş dergisi tarafından aktarıldı. Porsche sözcüsü konuyla ilgili yorum yapmaktan kaçınarak CEO Michael Leiters'ın Temmuz ayında FAZ gazetesine verdiği röportajı hatırlattı. Leiters o röportajda Taycan'ın kısa vadede üretimden kaldırılmasının söz konusu olmadığını belirtmişti.
Ayrıca Tayland'da lüks otomobil satışlarının daha sıkı kredi koşulları nedeniyle yavaşlaması bekleniyor.
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