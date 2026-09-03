Portekiz otomotiv pazarı ağustosta güçlü toparlandı, elektrikli araç satışı yüzde 65 arttı - Son Dakika
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Portekiz otomotiv pazarı ağustosta güçlü toparlandı, elektrikli araç satışı yüzde 65 arttı

Portekiz otomotiv pazarı ağustosta güçlü toparlandı, elektrikli araç satışı yüzde 65 arttı
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Portekiz otomotiv pazarı ağustosta yıllık yüzde 11,3 artışla 17.209 araç satışına ulaşarak güçlü toparlandı. Tam elektrikli araç satışları yüzde 65,2 artarken, elektrikli araçların toplam pazardaki payı yüzde 36,1'e çıkarak sektörün elektrikli dönüşümdeki hızını gösterdi.

Portekiz otomotiv pazarı Ağustos 2026'da güçlü toparlanma gösterdi. ACAP verilerine göre geçen ay 17.209 araç kaydedildi; bu, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,3 artış demek. Yılın ilk sekiz ayında satışlar yüzde 10,3 artışla 197.632 adede ulaştı.

Binek otomobil satışları ağustosta yüzde 8,4 artarak 14.086 adet oldu. Hafif ticari araçlarda artış yüzde 21,8'i bulurken, ağır ticari araçlar yüzde 45,9 ile en hızlı büyüyen segment oldu. Elektrikli araçların payı ağustosta yüzde 36,1'e çıktı; tam elektrikli satışları yüzde 65,2 artışla 5.079 adede ulaştı.

Alternatif enerjili araçlar (elektrikli, plug-in hibrit ve hibrit) satışları ağustosta yüzde 20,5 arttı. Yılbaşından bu yana bu araçların toplam satışı yüzde 29,4 yükselerek 116.679 adet oldu ve pazardaki payları yüzde 75,6'yı buldu. Sektör temsilcileri Portekiz'in elektrikli dönüşümde Avrupa'da öncü olabileceğini belirtiyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Otomobil, Portekiz, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Portekiz otomotiv pazarı ağustosta güçlü toparlandı, elektrikli araç satışı yüzde 65 arttı - Son Dakika

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