Rezvani Motors\'tan Yenilik: Beast X Tanıtıldı

Amerika merkezli Rezvani Motors, yeni hiper otomobili Beast X'i resmi olarak tanıttı. Chevrolet Corvette C8'in ortadan motorlu düzenini temel alan şirket, gövde ve güç aktarma sistemini baştan yazdı.

Rezvani Beast X'te çift turboşarjlı 6,2 litrelik V8 motor bulunuyor. Bu motor 1.180 beygir güç ve 1.736 Nm tork üretiyor. 8 ileri çift kavramalı şanzıman ve dört tekerlekten çekiş sistemiyle donatılan araç, 0'dan 100 km/sa hıza 1,9 saniyede çıkıyor. Firma, yalnızca 5 adet üretilecek olan Beast X'in fiyatını henüz açıklamadı.