Russell Motor Sorunlarıyla Yüzleşiyor

George Russell, takım arkadaşı Kimi Antonelli'nin 50 puan gerisinde kalmasına neden olan bir dizi sorunla karşılaştı. Spa-Francorchamps'ta ilk turda motor sorunu yaşayan Russell, ardından Lewis Hamilton ile çarpıştı ve yarış dışı kaldı. Yarışta yayınlanmayan telsiz konuşmasında batarya sorununa tepki gösterdi.

Mercedes takım patronu Toto Wolff, Russell'ın hayal kırıklığını anladığını ve takımın yüzde 100 arkasında olduğunu söyledi. Sorunun motor kaynaklı olduğunu ve çözüm için çalıştıklarını belirtti. Russell, Macaristan GP öncesi çözüm bulunmasını umuyor.