Ryan Blaney'nin NASCAR Zaferi - Son Dakika
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Ryan Blaney'nin NASCAR Zaferi

14.07.2026 06:01
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Ryan Blaney, EchoPark Speedway'de pole pozisyonundan başlayarak NASCAR Cup Serisi'ni kazandı.

Ryan Blaney, EchoPark Speedway'de düzenlenen NASCAR Cup Serisi yarışında pole pozisyonundan başlayarak tüm etapları kazandı ve 171 tur liderlik yaparak zafere ulaştı. Yağmur ve yıldırım nedeniyle 3 saat 9 dakika geciken yarış, sabah 01:45'te sona erdi. Blaney'in liderlikte geçirdiği 171 tur, 1964'teki Daytona 500 zaferinde Richard Petty'nin 184 tur liderliğinden bu yana en yüksek sayı oldu.

Takım arkadaşı Joey Logano ile ön sırada yer alan Blaney, uzun hava gecikmesini atlattı ve son turda üç araçlık mücadeleyi kazanarak Stage 1, Stage 2 ve yarışı aldı. Blaney, aracının inanılmaz hızlı olduğunu ve liderliği kaybettiğinde geri kazanabileceğini bildiğini söyledi. Ekibi, 29 tur kala duvara hafifçe sürtükten sonra aracı pistte tutma kararı aldı ve bu risk işe yaradı.

Bu galibiyetle Blaney, NASCAR puan sıralamasında lider Denny Hamlin'in 65 puan gerisinde üçüncü sıraya yükseldi. Blaney, şampiyonluk için 'yaptığımızı yapmaya devam et' stratejisini benimsediğini belirtti. Bir sonraki yarış Kuzey Karolina'daki North Wilkesboro'da koşulacak.

Kaynak: Haber Merkezi

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