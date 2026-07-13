Çin'in Şenyang kentinde, yoğun yağış altında seyreden bir elektrikli otomobilin motor aksamı koparak yola düştü. Olay, arkadan gelen bir aracın kamerasıyla kaydedildi.
Sürücü aracı durdurmak zorunda kalırken, çevredeki sürücüler şaşkına döndü. Motor asfaltta sürüklenirken, araç çekici yardımıyla kaldırıldı.
Son Dakika › Otomobil › Şenyang'da Elektrikli Araçta Motor Kopması - Son Dakika
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