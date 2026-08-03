Sıfır Araç Piyasasında Fiyat Değişiklikleri

Sıfır araç piyasasında kartlar yeniden dağıtılıyor. Satışları yavaşlayan büyük markalar kampanya yarışına girerken, sıfır otomobil fiyatlarında da değişiklikler yapıldı. Bazı markalar zam yaparken bazıları indirim uyguladı. Bu durum ikinci el piyasasını da etkiledi.

Uzmanlar, sıfır araç alacaklara pazarlık yapmalarını ve farklı bayileri dolaşarak en uygun fiyatı bulmalarını öneriyor. İşte en ucuz otomobiller: Ford Puma Titanium SUV 2 milyon 238 bin 900 lira, Alfa Romeo Junior Elettrica 2 milyon 474 bin 300 lira, Toyota Corolla 1.5 Vision Plus Multidrive S 1 milyon 850 bin lira, Subaru Crosstrek e-Boxer 3 milyon 919 bin 900 lira, BMW 120 Sport Line 3 milyon 724 bin 500 lira, Volkswagen Taigo 1.0 TSI 95 PS Manuel Life 2 milyon 165 bin lira, Audi A3 Sportback TFSI 110 kW Advanced S tronic 3 milyon 519 bin 107 lira, Peugeot E-208 GT 100kW 1 milyon 999 bin 500 lira, Togg T10X V1 RWD Standart Menzil 1 milyon 909 bin 48 lira, Suzuki Vitara 1.4 MHEV 6AT GL Elegance 2 milyon 3 bin lira, Mercedes A200 AMG 3 milyon 222 bin lira, Ssangyong Musso Grand Platinum Plus 1 milyon 905 bin lira, Nissan Juke 1.0 DIG-T 115PS DCT Tekna Plus 1 milyon 899 bin lira, Renault Megane Touch 1.3 TCe 140 bg 1 milyon 841 bin lira, MG ZS Hybrid+ Luxury Cam Tavanlı 2 milyon 290 bin lira, Opel Corsa 1.2 100 HP Benzin MT6 1 milyon 390 bin lira, Citroen e-C3 83 kW Elektrikli Motor Plus 1 milyon 470 bin lira, Seat Ibiza 1.0 TSI 116 PS DSG Style Plus 1 milyon 857 bin lira, Honda Jazz Crosstar 1.5L Hibrit Otomatik 2 milyon 525 bin lira, Dacia Sandero essential TCe 100 1 milyon 299 bin lira, KIA Picanto 1.0L 67 PS AMT 1 milyon 460 bin lira, Cupra Leon 2 milyon 650 bin lira, Fiat Egea Sedan Easy 1.6 Manuel 1 milyon 384 bin 900 lira, BYD SEAL 390 kW AWD 4 milyon 77 bin lira.