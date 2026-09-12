SUV talebi artarken 2 milyon lira altında 15 SUV modeli satışta
Türkiye otomotiv pazarında SUV talebi giderek artıyor. Bu kapsamda fiyatı 2 milyon liranın altında kalan 15 SUV modeli belli oldu ve otomobil sahibi olmak isteyenlerin dikkatini çekiyor.
Türkiye otomotiv pazarında son yıllarda SUV talebi giderek artıyor ve tüketici tercihlerini şekillendirmeye devam ediyor.
Pazardaki hareketlilik sürerken, fiyatı 2 milyon liranın altında kalan 15 SUV modeli belli oldu.
Türkiye pazarında güncel olarak 2 milyon liranın altında satış etiketine sahip 15 farklı SUV modeli, otomobil sahibi olmak isteyenlerin dikkatini çekiyor.
Kaynak: Haber Merkezi
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