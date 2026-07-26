TBMM'den ÖTV Düzenlemesi ve Aday Sürücü Statüsü - Son Dakika
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TBMM'den ÖTV Düzenlemesi ve Aday Sürücü Statüsü

TBMM\'den ÖTV Düzenlemesi ve Aday Sürücü Statüsü
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Torba kanunla otomobil ve motosikletlerde ÖTV oranları belirlendi, aday sürücüler için düzenleme yapıldı.

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen torba kanunla otomobil ve motosikletlerde ÖTV sisteminde değişiklik yapıldı. Cumhurbaşkanına ÖTV oranlarını belirlerken 'taşıtların çekiş sistemi'ni de kriter olarak kullanma yetkisi verildi. Ayrıca binek otomobillerde asgari ÖTV 100 bin TL, elektrikli motosikletlerde ise 30 bin TL olarak belirlendi.

Kanunla ilk kez ehliyet alanlar için 2 yıllık aday sürücü statüsü getirildi. Bu sürede 75 ceza puanını aşan, 0,20 promil üzerinde alkollü araç kullanan veya temel trafik kurallarını üç kez ihlal edenlerin ehliyeti iptal edilecek. Ayrıca nükleer enerji santrali yatırımlarına yönelik vergi istisnası da yasalaştı.

Kaynak: Haber Merkezi

Otomobil, Ekonomi, Enerji, ÖTV, Son Dakika

Son Dakika Otomobil TBMM'den ÖTV Düzenlemesi ve Aday Sürücü Statüsü - Son Dakika

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