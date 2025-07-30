Tekirdağ\'da Kaza: İki Ölü

TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde menfeze çarparak takla atan otomobilin sürücüsü Gökhan Şahin (32) ve yanındaki Osman Gün (24), hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde ilçenin D100 kara yolu Edirne yönündeki Misinli kavşağında meydana geldi. Gökhan Şahin yönetimindeki 34 ZLH 74 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu menfeze çarpıp takla atarak ters döndü. İhbar üzerine bölgeye ambulans, polis ve jandarma ekiplerine sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolünde sürücü Gökhan Şahin ile yanındaki İsmail Gün'ün hayatını kaybettiğini belirlendi. Yapılan incelemenin ardından araçtan çıkartılan Şahin ve Gün'ün cenazeleri, otopsi için Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.