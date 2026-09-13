Tesla, 10 yıl önce konsept olarak gösterilen yeni nesil Roadster'ı 1 Ekim'de tanıtacak
Tesla, uzun süredir beklenen yeni nesil Roadster modelini 1 Ekim'de tanıtacağını duyurdu. Yapay zeka, robotik ve otonom sürüş teknolojilerine öncelik verilmesi nedeniyle defalarca ertelenen otomobil, şirketin paylaştığı teaser görüntüsüyle gündeme geldi.
Tesla, uzun süredir beklenen yeni nesil Roadster modelini 1 Ekim'de tanıtacağını duyurdu. Yaklaşık 10 yıl önce konsept olarak gösterilen otomobil, Tesla'nın yapay zeka, robotik ve otonom sürüş teknolojilerine öncelik vermesi nedeniyle defalarca ertelenmişti.
Şirketin paylaştığı kısa teaser görüntüsünde, arka bölümdeki stop lambalarına benzeyen tasarım unsurları ve aracın üst kısmında yer alan dört dairesel yapı dikkat çekiyor.
Kaynak: Haber Merkezi
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