Tesla, Aşırı Parlak Farlar Nedeniyle Araçları Geri Çağırıyor
Tesla, ABD'de 20,349 Model 3 ve Model Y aracını aşırı parlak farlar nedeniyle geri çağırdı.
Tesla, ABD'de bazı Model 3 ve Model Y araçlarını aşırı parlak kısa farlar nedeniyle geri çağırıyor. Karar, 20 bin 349 aracı kapsıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
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