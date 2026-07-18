Tesla'dan Çocuklar İçin Denge Bisikleti

Tesla, iki tekerlekli ulaşım kategorisine çocuklara yönelik bir denge bisikletiyle giriş yaptı. Pedalsız yapısı sayesinde çocuklar ayaklarını kullanarak denge kurmayı öğreniyor. Ürün, 225 dolar fiyatla satışa sunuldu ve 2-5 yaş arası çocuklar için tasarlandı.

Şirketin bu adımı, CEO Elon Musk'ın motosikletlerin güvenli olmadığı yönündeki açıklamalarıyla uyumlu. Musk, daha önce elektrikli motosiklet üretmeyeceklerini belirtmişti. Yeni bisiklet, Tesla'nın güvenlik odaklı yaklaşımını yansıtıyor.