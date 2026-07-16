Tesla Kazasında İhmalkarlık Davası

Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu (NTSB), Haziran ayında bir eve çarpan Tesla sürücüsünün gaz pedalına %100 bastığını ve aracın 70 mil/saatin üzerinde hızla gittiğini açıkladı. Kazada 76 yaşındaki Martha Avila hayatını kaybetti.

Ailesi, sürücü Michael Butler ve Tesla'ya ihmal nedeniyle dava açtı. Butler ayrıca adam öldürme suçlamasıyla karşı karşıya. NTSB, sürücünün Full Self-Driving (Supervised) kullandığını ve hız limitinin 30 mil/sa olduğu bir yolda kazanın meydana geldiğini belirtti.

Sürücünün 'bayıldığını' iddia ettiği ve arama geçmişinde 'Tesla FSD yeterince agresif değil' gibi ifadeler bulunduğu bildirildi. Tesla, sürücülerin sistemi kullanırken dikkatli olmaları gerektiğini vurguluyor.