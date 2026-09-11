Tesla'nın direksiyonsuz ve pedalsız otonom aracı ilk kez gerçek trafikte kullanıldı
Tesla'nın direksiyon ile gaz-fren pedalı bulunmayan otonom aracı ilk kez gerçek trafikte kullanıldı. 1885'te Karl Benz'in ürettiği dünyanın ilk otomobilinden bu yana korunan direksiyon ve pedal düzeni böylece tarihe karıştı.
Tesla'nın direksiyonu ve gaz-fren pedalı bulunmayan otonom aracı, ilk kez gerçek trafikte kullanıldı.
1885'te Karl Benz'in ürettiği dünyanın ilk otomobilinden bu yana araçlar büyük değişimler geçirdi; ancak direksiyon ve pedal en temel unsurlar olarak varlığını korudu.
Tesla'nın son projesiyle bu durum tamamen değişti.
Kaynak: Haber Merkezi
Son Dakika › Otomobil › Tesla'nın direksiyonsuz ve pedalsız otonom aracı ilk kez gerçek trafikte kullanıldı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?