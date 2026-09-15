Tesla Semi, IAA Transportation\'da tanıtıldı; Avrupa\'ya 2027\'de teslim edilecek

Tesla, ağır sınıf elektrikli tırı Semi'nin Avrupa pazarına gireceğini duyurdu. Almanya'nın Hannover kentinde düzenlenen IAA Transportation Fuarı'nda aracın Avrupa konfigürasyonu ve güncellenmiş teknik özellikleri resmen paylaşıldı.

İlk kez 2016'da gündeme gelen Semi için ilk müşteri teslimatları 2022'de yapıldı. Araç, 2027 yılı içinde Avrupa'daki müşterilere teslim edilecek.